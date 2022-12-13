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Сегодня, 14:44

Колыванов заявил, что для сборной Франции будет трагедией проиграть Марокко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от полуфинальных встреч на чемпионате мира в Катаре.

«Хорваты вышли на том чемпионате мира в России в финал. В полуфинале обыграли Англию, уступая в счете. Во-вторых, у них достаточно опытная команда, которая прошла огонь и воду. Они прекрасно организованы и знают, что делать, и даже в непростых ситуациях находят силы создавать моменты и забивать. Аргентина остается Аргентиной. Даже после проваленного первого матча против Саудовской Аравии. Потом команда собралась, видно, что они с характером, есть бойцы плюс, конечно, Лионель Месси, который в нужный момент всегда забивает очень важные голы. Так что предстоит непростой полуфинал между этими двумя командами. Если говорит об игре Марокко и Франции, то французы — действующие чемпионы мира. Марокканцы сделали огромное дело, перевыполнили план, и бояться им уже нечего. Они уже герои для своей страны и для всего арабского народа. Как бы они не сыграли, груз ответственности на них давит в меньшей степени. А вот если проиграют французы, то для них это будет настоящая трагедия», — приводит слова Колыванова Betonmobile.ru.

Он также заявил, что что матч Франция — Марокко не будет проходным для французов. По его словам, французы могут проиграть, если немного расслабятся.

«Если Хорватия и Марокко выйдут в финал, то это прекрасно и в этом будут виноваты только Франция и Аргентина. Конечно, все мечтают увидеть встречу двух лучших футболистов Мбаппе и Месси», — добавил Колыванов.

13 декабря сборная Аргентины встретится с Хорватией в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. 14 декабря Франция и Марокко проведут матч за выход в финал. Обе встречи начнутся в 22:00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/kolyivanov-esli-frantsiya-proigraet-marokko-to-eto-budet-nastoyashhaya-tragediya

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Игорь Колыванов
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Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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