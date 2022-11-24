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Кутепов — о чемпионате мира в Катаре: «Я буду болеть за сборную Сербии, как и вся моя семья»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира в Катаре.

— Смотрите ли чемпионат мира?

— Конечно. И матч открытия смотрел, и другие игры стараюсь зацепить, если время позволяет.

— Франция, Англия, Голландия бодро стартовали на чемпионате мира в Катаре, кого считаете фаворитом?

— Скорее всего, Бразилия будет одним из фаворитов. У Англии очень хорошая команда. Но на чемпионатах мира случается все, сильных команд много — посмотрим. Я буду болеть за сборную Сербии, как и вся моя семья.

— Если сравнить то, что было у нас в 2018 году, и то, что сейчас происходит в Катаре, это небо и земля?

— Во-первых, мы играли в другое время — летом, когда сезон в Европе закончился. Этот чемпионат проходит поздней осенью и зимой, у сборных было меньше времени на подготовку, то есть разное состояние у футболистов — европейских, латиноамериканских. Сейчас середина сезона, все, можно сказать, на пике. Во-вторых, в Катаре, как и на Ближнем Востоке, свои особые правила, ограничения. Сложно сравнивать эти два чемпионата мира... Но наш, конечно, был лучше — что я еще могу сказать? Посмотрим, как закончится этот.

Илья Кутепов празднует победу над Саудовской Аравией в&nbsp;2018 году. «Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит». Кутепов — о ЧМ в Катаре и возвращении после травмы

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Илья Кутепов
Чемпионат мира по футболу 2022
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