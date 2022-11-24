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Сегодня, 15:52

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо считает, что Бразилию ждет непростой матч с Сербией

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, чего ждет от матча Сербии против сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«В матче Бразилия — Сербия будут, конечно, болеть за сборную пентакампеонов. Тяжело судить, одержат ли они победу, ведь матч с такой сильной Сербией будет сложным.

Из сборной Бразилии хотел бы выделить, прежде всего, Неймара. Он — лидер этой сборной. Все футболисты южноамериканской команды индивидуально хороши, но сегодня им надо показать свою состоятельность на поле", — цитирует Жоаозиньо Sport24.

Он также заявил, что бразильская команда без проблем справится с сербами без Малкома и Клаудиньо.

Матч Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Время начал встречи — 22.00 (мск).

Напомним, что в группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-zhoaozino-dlya-sbornoy-brazilii-match-s-takoy-serbiyey-budet-ochen-slozhnym

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Жоаозиньо
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