Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо считает, что Бразилию ждет непростой матч с Сербией

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, чего ждет от матча Сербии против сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«В матче Бразилия — Сербия будут, конечно, болеть за сборную пентакампеонов. Тяжело судить, одержат ли они победу, ведь матч с такой сильной Сербией будет сложным.

Из сборной Бразилии хотел бы выделить, прежде всего, Неймара. Он — лидер этой сборной. Все футболисты южноамериканской команды индивидуально хороши, но сегодня им надо показать свою состоятельность на поле", — цитирует Жоаозиньо Sport24.

Он также заявил, что бразильская команда без проблем справится с сербами без Малкома и Клаудиньо.

Матч Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Время начал встречи — 22.00 (мск).

Напомним, что в группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии.