Глава ОКР Поздняков прокомментировал победу России над Словенией
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу российской сборной в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 против Словении (2:1). Оба мяча у россиян провел Артем Дзюба.
«Самое главное, команда сумела добиться нужного результата, хотя гол, который забили словенцы, добавил интриги и заставил нас нервничать весь второй тайм, — цитирует ТАСС Позднякова. — Концовка выдалась беспокойной, но в целом наша команда контролировала игру. Дзюба молодец, показал качественный футбол, реализовал практически все моменты. Но вся борьба еще впереди, и я с нетерпением жду чемпионата Европы».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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