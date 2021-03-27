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Глава ОКР Поздняков прокомментировал победу России над Словенией

23:16
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу российской сборной в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 против Словении (2:1). Оба мяча у россиян провел Артем Дзюба.

«Самое главное, команда сумела добиться нужного результата, хотя гол, который забили словенцы, добавил интриги и заставил нас нервничать весь второй тайм, — цитирует ТАСС Позднякова. — Концовка выдалась беспокойной, но в целом наша команда контролировала игру. Дзюба молодец, показал качественный футбол, реализовал практически все моменты. Но вся борьба еще впереди, и я с нетерпением жду чемпионата Европы».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11011475

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