Бистрович: «После победы над Бразилией все в Хорватии думают, что сборная выйдет в финал ЧМ-2022»

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович оценил шансы сборной Хорватии выйти в финал чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«Это замечательный день для всей Хорватии. Наша сборная способна выйти в финал второй чемпионат мира подряд. Мы, хорваты, гордимся нашими футболистами и рады такому достижению. Сегодня увидим, смогут ли футболисты Хорватии совершить еще больший подвиг по сравнению с тем, какой был в матче с Бразилией. Матч будет безумно сложным. Это же Аргентина с Месси! У аргентинца остался последний шанс выиграть чемпионат мира. Вся южноамериканская сборная сейчас играет на Лионеля. Жду тяжелой игры, но хорваты уже показали, что у них есть достаточно качеств, чтобы выбить любую сборную с этого мундиаля. После Бразилии все в Хорватии думают, что мы сможем выйти в финал чемпионата мира. Я тоже на это надеюсь. Верю и болею сегодня за наших парней!» — приводит слова Бистровича Sport24.

13 декабря сборная Хорватии встретится с Аргентиной. Начало — в 22:00 (мск).