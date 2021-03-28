Крамарич получил травму и не сыграет за Хорватию с Мальтой
Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич не поможет команде в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты, сообщает Twitter Хорватского футбольного союза. Форвард получил травму колена.
Хорватия — соперник сборной России по отборочной группе H. В первой игре отбора вице-чемпионы мира уступили Словении (0:1), во второй обыграли Кипр (1:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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