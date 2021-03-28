Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Крамарич получил травму и не сыграет за Хорватию с Мальтой

19:43
Теги:

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич не поможет команде в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты, сообщает Twitter Хорватского футбольного союза. Форвард получил травму колена.

Хорватия — соперник сборной России по отборочной группе H. В первой игре отбора вице-чемпионы мира уступили Словении (0:1), во второй обыграли Кипр (1:0).

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...