Экс-инспектор ФИФА — об извинениях судьи перед Роналду: «Арбитр может так делать, но кому от этого легче?»
Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на извинения судьи Данни Маккели за незасчитанный гол португальца Криштиану Роналду в ворота сборной Сербии в отборочном матче ЧМ-2022 (2:2).
«Если судья ошибается, то он, конечно, может извиниться, — сказал Бартфельд «СЭ». — Это нигде не запрещено. Только вот разницы большой от этого не будет. Роналду и сборной Португалии от этого теплее не станет. С этической стороны, судья молодец, что нашел в себе силы извиниться, но от этого никому не легче. К сожалению, эту ошибку судья исправить не мог, потому что игра продолжилась, потом останавливалась, а возвращаться к моментам после остановки игры нельзя. Мне кажется, что после данного эпизода судью снимут с отборочных игр к чемпионату мира».
Бартфельд также считает, что гол необходимо было засчитывать сразу.
«Грубо были нарушены правила и правильно забитый мяч был отменен. Чья это ошибка? Безусловно, помощника арбитра и судьи в поле. Иногда бывают с близкого расстояния сумасшедшие удары, когда кто-то выносит. В таких моментах сложно с первого взгляда что-то определить. А тут в чем сложность? Мяч спокойно прошел мимо вратаря и пересек ленточку. Это должны были увидеть и судья в поле и его помощник. Оба они должны быть очень серьезно наказаны, ибо пострадала целая страна», — добавил Бартфельд.
На 93-й минуте голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол португальского форварда Криштиану Роналду после того, как мяч пересек линию ворот. После возмущения 36-летнего португальца судья наказал игрока желтой карточкой, а после матча Роналду бросил капитанскую повязку на поле.
(Артем Бухаев)
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