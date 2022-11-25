Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»

Бразильский боец UFC в средней весовой категории Пауло Коста раскритиковал сборную страны по футболу и заявил, что она не сможет одержать победу на ЧМ-2022 в Катаре.

«Сборную Бразилии уважали, когда они сотрудничали с наркоторговцами и создавали партийных чиновников. И их уважали, когда они спали с трансвеститами, как Роналдо в 2006 или 2002 годах. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые. К сожалению, они не смогут выиграть чемпионат мира. Верните старые времена», — написал Коста в своих социальных сетях.

Напомним, что 24 ноября бразильцы обыграли Сербию (2:0) и возглавили группу G (3 очка). 28 ноября национальная команда Бразилии встретится со Швейцарией. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.