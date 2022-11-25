Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:19

Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бразильский боец UFC в средней весовой категории Пауло Коста раскритиковал сборную страны по футболу и заявил, что она не сможет одержать победу на ЧМ-2022 в Катаре.

«Сборную Бразилии уважали, когда они сотрудничали с наркоторговцами и создавали партийных чиновников. И их уважали, когда они спали с трансвеститами, как Роналдо в 2006 или 2002 годах. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые. К сожалению, они не смогут выиграть чемпионат мира. Верните старые времена», — написал Коста в своих социальных сетях.

Напомним, что 24 ноября бразильцы обыграли Сербию (2:0) и возглавили группу G (3 очка). 28 ноября национальная команда Бразилии встретится со Швейцарией. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
2
Читайте также
Женам английских футболистов запретили топы и мини-юбки. Они сняли лайнер за миллиард фунтов и отрываются на нем
Унизительное поражение Англии от США! Победный гол забил посудомойщик, СМИ приняли результат за технический сбой
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет
Нападающий сборной Сенегала Диа: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»
ЧМ-2022: Нидерланды — Эквадор, Англия — США и Катар на грани вылета. Онлайн-трансляция 25 ноября
Главный тренер Уэльса Пейдж — о поражении от Ирана: «У нас есть возможность все исправить»
Нидерланды обыгрывают Эквадор после первого тайма матча ЧМ-2022
Нидерланды — Эквадор: эквадорцы сравняли счет, но гол отменен из-за офсайда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет

Англия — США: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости