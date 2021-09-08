Италия забила 5 безответных мячей Литве

Сборная Италии не оставила шансов Литве в матче отборочного турнира ЧМ-2022. На своем поле итальянцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Команда Роберто Манчини провела 37 матчей без поражений. Последний раз команда проигрывала в сентябре 2018 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа C

Италия — Литва — 5:0 (4:0)

Голы: Кин, 11 (1:0). Уткус, 14 — в свои ворота (2:0). Распадори, 24 (3:0). Кин, 29 (4:0). Ди Лоренцо, 54 (5:0).

Италия: Доннарумма (Сиригу, 47), Бираги (Калабрия, 47), Ачерби, Бастони, Ди Лоренцо, Кристанте, Жоржиньо (Кастровилли, 61), Бернардески (Скамакка, 62), Пессина, Кин (Берарди, 73), Распадори.

Литва: Шеткус, Славицкас (Шаткус, 47), Климавичюс (Тутышкинас, 83), Ласицкас, Вербицкас, Дапкус (Мегелайтис, 46), Сливка, Казлаускас, Уткус (Бараускас, 47), Новиков, Дубицкас (Узела, 73).

Предупреждение: Климавичюс, 71.

Судья: Поусон (Англия).

8 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Северная Ирландия — Швейцария — 0:0

Нереализованный пенальти: Сеферович, 33 (вратарь)

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Смит (Брэдли, 68), Льюис, Баллард, Браун, Дэйвис, Томпсон (Сэвилл, 74), Макканн, Вашингтон (Чарльз, 69), Лейвери (Джонс, 86).

Швейцария: Зоммер, Родригес, Видмер (Лотомба, 86), Эльведи, Аканджи, Фрай (Штеффен, 60), Фройлер, Закария (Эбишер, 86), Фасснахт (Цубер, 59), Варгас, Сеферович (Зекири, 77).

Предупреждения: Фрай, 16. Смит, 24. Льюис, 49. Закария, 53. Браун, 90+3.

Судья: Лехнер (Австрия).

8 сентября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».