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Япония разгромила Монголию со счетом 14:0 в матче отбора на чемпионат мира

18:30
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В рамках восьмого тура азиатской квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Японии на выезде разгромила национальную команду Монголии — 14:0.

Япония одержала 5-ю подряд победу на групповом этапе отбора на мировое первенство с общей разницей 27:0. Японцы идут на первом месте в группе F с 15 очками, Монголия занимает последнюю строчку с 3 очками после 7 игр.

В одной группе с Японией и Монголией также выступают Таджикистан (10 очков после 6 игр), Кыргызстан (7 очков, 5 игр) и Мьянма (6 очка, 5 игр).

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