Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что слабая игра Криштиану Роналду на ЧМ в Катаре не стала для него сюрпризом.

— Невзрачная игра Криштиану Роналду в Катаре для меня не стала откровением. Последние годы он отдалялся от своей оптимальной формы. Уже в «Ювентусе» периодически сбоил, сдавал. В «МЮ» вообще все закончилось скандальным расставанием... Возраст. В феврале ему исполнится 39 лет.

Да, статистика Роналду не впечатлила. Но мне кажется, и тренер португальцев не перестроился. Имея в рукаве такого туза, можно было лучше встроить его в командные действия. Может быть, поменять позицию. Здесь, предположу, Фернанду Сантуш недоработал. Считаю, Анчелотти лучше бы вмонтировал Криштиану в игру сборной Португалии.

Сейчас Роналду критикуют за то, что после матча с Марокко он, не дожидаясь партнеров, ушел в раздевалку... У меня на этот счет свое мнение. Разве честолюбие плохое качество для спортсмена? Тем более для такого великого, как Роналду? Без своих амбиций он бы ничего не достиг! Для него вылет с ЧМ, конечно, личная трагедия. Он по-своему на это реагирует. Я не одобряю такого поведения, но просто пытаюсь понять его мотивы.

А у нас сразу же забыли, сколько голов он забил... Сразу начали его пинать, закапывать, добивать... Зачем? Повторюсь, я к таким игрокам, как Роналду, отношусь с пониманием. У звезд сложные отношения с обществом. А общество у нас такое... Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты.

Да, его время, похоже, ушло. Но давайте лучше будем вспоминать великолепные действия этого мастера! Сколько счастливых минут он подарил зрителям! Да даже не минут, а часов.

Скажу вам больше, не он меня разочаровал в сборной Португалии, а Жоау Феликс. Вот про кого последние годы говорили, что растет звезда. Нет... Увы, не тянет, — сказал комментатор «СЭ».