Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:15

Орлов — об игре Роналду: «Давайте помнить, сколько счастливых часов он нам подарил»

Геннадий Орлов признался, что слабая игра Роналду на ЧМ не стала для него сюрпризом
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что слабая игра Криштиану Роналду на ЧМ в Катаре не стала для него сюрпризом.

— Невзрачная игра Криштиану Роналду в Катаре для меня не стала откровением. Последние годы он отдалялся от своей оптимальной формы. Уже в «Ювентусе» периодически сбоил, сдавал. В «МЮ» вообще все закончилось скандальным расставанием... Возраст. В феврале ему исполнится 39 лет.

Да, статистика Роналду не впечатлила. Но мне кажется, и тренер португальцев не перестроился. Имея в рукаве такого туза, можно было лучше встроить его в командные действия. Может быть, поменять позицию. Здесь, предположу, Фернанду Сантуш недоработал. Считаю, Анчелотти лучше бы вмонтировал Криштиану в игру сборной Португалии.

Сейчас Роналду критикуют за то, что после матча с Марокко он, не дожидаясь партнеров, ушел в раздевалку... У меня на этот счет свое мнение. Разве честолюбие плохое качество для спортсмена? Тем более для такого великого, как Роналду? Без своих амбиций он бы ничего не достиг! Для него вылет с ЧМ, конечно, личная трагедия. Он по-своему на это реагирует. Я не одобряю такого поведения, но просто пытаюсь понять его мотивы.

А у нас сразу же забыли, сколько голов он забил... Сразу начали его пинать, закапывать, добивать... Зачем? Повторюсь, я к таким игрокам, как Роналду, отношусь с пониманием. У звезд сложные отношения с обществом. А общество у нас такое... Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты.

Да, его время, похоже, ушло. Но давайте лучше будем вспоминать великолепные действия этого мастера! Сколько счастливых минут он подарил зрителям! Да даже не минут, а часов.

Скажу вам больше, не он меня разочаровал в сборной Португалии, а Жоау Феликс. Вот про кого последние годы говорили, что растет звезда. Нет... Увы, не тянет, — сказал комментатор «СЭ».

Килиан Мбаппе. «Мбаппе напоминает Пеле. Марадона был сильнее Месси. Не добивайте Роналду!» Мнение Орлова

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Геннадий Орлов
1
4
Читайте также
КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Журналист El Chiringuito — о Роналду: «Если бы не он, Сантуша давно не было бы в сборной Португалии»
Роналду забрал вещи из раздевалки «Манчестер Юнайтед» еще до выхода скандального интервью
Криштиану Роналду: «Я никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны»
Дмитрий Комбаров считает, что Роналду не будет завершать карьеру после ЧМ-2022
«Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Окружение Роналду вступилось за него после вылета Португалии
Данни — о Роналду: «Он не заслуживает этого неуважения после того, что он дал футболу!»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Нового главного тренера сборной Бразилии объявят в январе 2023 года
Евсеев хотел бы увидеть финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией
ЧМ-2022: Месси и Модрич, Мбаппе и Амрабат — кто в финал, а кто лишний?
Моуринью может возглавить сборную Португалии
Булыкин назвал фаворита матча между Аргентиной и Хорватией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — о Ловрене на ЧМ: «Он как Дзюба. Если наберет форму, то в порядке»

Орлов сравнил Месси и Марадону: «У Диего не было Хави и Иньесты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости