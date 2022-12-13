Орлов сравнил Месси и Марадону: «У Диего не было Хави и Иньесты»

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос «СЭ», сможет ли Лионель Месси в одиночку выиграть чемпионат мира.

- Что ж, Роналду ушел, но остался Месси. Способен ли Лео в одиночку выиграть чемпионат мира, как это в 1986 году сделал Марадона? Уф... Будет сложно. С другой стороны, без Месси Аргентина не дошла бы и до полуфинала.

Он уже многое совершил на этом турнире. А вот дальше... Марадона был все-таки сильнее. Был более самодостаточным футболистом. Он сделал сам себя. Месси — более зависимый игрок. Его расцвет пришелся на тот период, когда рядом с ним в «Барселоне» блистали Хави и Иньеста. Фантастические игроки. Гениальные! У Марадоны таких партнеров не было — ни в клубе, ни в сборной, но он выиграл чемпионат мира.