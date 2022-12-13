Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, за счет чего Хорватия может обыграть Аргентину в полуфинале ЧМ.

— У хорватов есть свои козыри. Опытные Перишич, Модрич еще не сказали своего последнего слова в футболе. Могут выдать очень сильный матч, который придется как раз на полуфинал.

Кроме того, считаю, хорваты не дадут Месси такой свободы, какая у него была в поединке с Нидерландами. Те же Брозович, Ковачич — весьма цепкие ребята. Балканская школа футбола. Там люди умеют здорово играть по конкретному футболисту. Могут «перекусить» Месси в середине поля.

Ну и нельзя не сказать о великолепной игре в центре обороны Ловрена. Зенитовец действует без ошибок. Я всегда говорил, что если Деян наберет форму, то он в порядке. То же самое происходило с Дзюбой. Все зависит от физических кондиций. Ловрен молодец, подвел себя к чемпионату мира, взял себя в руки. По последним матчам «Зенита» было видно, как он добавляет

Да, у хорватов довольно возрастная команда. Но в то же время и опытная. Четыре года назад она дошла до финала ЧМ в России. А какой у хорватов характер, какие волевые качества! Так что в этой паре тоже пока ничего не ясно, — сказал Орлов «СЭ».