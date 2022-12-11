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11 декабря, 17:19

Комментатор Генич поссорился с женой из-за ухода с матчей Бразилии и Аргентины на ЧМ-2022 до спасений Хорватии и Нидерландов

Иван Шитик
Корреспондент
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Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Константин Генич рассказал, что поссорился с женой из-за того, что они ушли со стадиона до окончания матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 — по пенальти).

«Язык мой — враг мой. Когда забил Месси и оставалось 10 минут, то я спросил ее: «Если хочешь, поехали. Наверное, уже ничего не изменится. Она такая: «Давай».

Только мы вышли, смотрю — 2:1. Я сказал ей: «Если сейчас сравняют, то я с тобой больше разговариваю. И как раз мы идем в сторону метро, я смотрю трансляцию по телефону и слышу такой крик на стадионе. А задержка трансляции секунд 30. Я думаю: «Как? Он что, «стенку» перекинул?» А они так разыграли.

Я никогда не слышал, чтобы у меня жен так ругалась матом. Потому что я сказал: «Я больше с тобой не разговариваю». И до сих пор не разговариваем», — рассказал Генич в интервью для выпуска авторской программы журналиста Тимура Журавеля «Здесь был Тимур».

Генич добавил, что разногласия с женой начались еще после матча Бразилия – Хорватия (1:1, 2:4 – по пенальти), когда они ушли со стадиона после гола Неймара в дополнительное время и не видели развязку игры.

 
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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

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Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Константин Генич
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47
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