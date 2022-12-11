Комментатор Генич поссорился с женой из-за ухода с матчей Бразилии и Аргентины на ЧМ-2022 до спасений Хорватии и Нидерландов

Комментатор Константин Генич рассказал, что поссорился с женой из-за того, что они ушли со стадиона до окончания матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 — по пенальти).

«Язык мой — враг мой. Когда забил Месси и оставалось 10 минут, то я спросил ее: «Если хочешь, поехали. Наверное, уже ничего не изменится. Она такая: «Давай».

Только мы вышли, смотрю — 2:1. Я сказал ей: «Если сейчас сравняют, то я с тобой больше разговариваю. И как раз мы идем в сторону метро, я смотрю трансляцию по телефону и слышу такой крик на стадионе. А задержка трансляции секунд 30. Я думаю: «Как? Он что, «стенку» перекинул?» А они так разыграли.

Я никогда не слышал, чтобы у меня жен так ругалась матом. Потому что я сказал: «Я больше с тобой не разговариваю». И до сих пор не разговариваем», — рассказал Генич в интервью для выпуска авторской программы журналиста Тимура Журавеля «Здесь был Тимур».

Генич добавил, что разногласия с женой начались еще после матча Бразилия – Хорватия (1:1, 2:4 – по пенальти), когда они ушли со стадиона после гола Неймара в дополнительное время и не видели развязку игры.