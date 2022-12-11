Игнатьев объяснил, почему сборная Бразилии потерпела поражение от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о вылете сборной Бразилии с чемпионата мира-2022.

«Вылет Бразилии — неожиданность. Их игроки всегда, со времен Пеле, казались кудесниками. Они действительно многое умеют. Я предполагал, что бразильцы все же обыграют хорватов. Все случилось наоборот. Великие футболисты со своим мастерством натолкнулись на игроков, которые понимают, как выступать против этих мастеров. Хорватия создала организованную оборону, действовала дисциплинировано и не отдавала пространства на поле. Они сушили игру за счет контроля мяча, проводили контрвыпады и делали все возможное, чтобы закрыть штрафную. Бразильцы не развили свой успех, солисты они хорошие, но им не хватило командного стремления», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru

Бразильцы потерпели поражение от сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, по пен. 4:2).

В полуфинале мирового первенства хорваты сыграют с командой Аргентины. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.