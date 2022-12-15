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Сегодня, 14:20

Колоскову безразличен победитель предстоящего финала ЧМ в Катаре

Микеле Антонов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» ожиданиями от финального матча чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

«Мне абсолютного все равно, кто выиграет. Конечно, многим очень бы хотелось, чтобы Месси завоевал кубок. Но и Франция — сильная сборная, уже побеждала в Москве четыре года назад. Такое впечатление, что у Аргентины больше командной игры, французы же больше надеются на индивидуальные действия. Но это финал. Все может решить какой-то случай. Поэтому расцениваю шансы как одинаковые», — сказал Колосков «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18.00 мск.

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