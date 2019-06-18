Колосков допускает перенос ЧМ-2022 из Катара в другую страну

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков допускает, что чемпионат мира-2022 может быть перенесен из Катара в другую страну. Сегодня бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022.

- Если объявится массовое недоверие, если получение взятки Платини подтвердится, если кого-то еще это зацепит и станет ясно, что чемпионат мира получили с помощью коррупционных схем, то я не исключаю, что могут принять решение о переносе чемпионата из Катара, - цитирует "РИА Новости" Колоскова. - Но это будет большая беда для всех, это будет колоссальный урон для имиджа мирового футбола. Я с содроганием об этом думаю. Будем надеяться, что ничего не подтвердится.

Выборы хозяина ЧМ-2022 прошли 2 декабря 2010 года, одновременно с выборами хозяина ЧМ-2018, которые выиграла Россия.

На право проведения чемпионата мира-2022 претендовали Катар, США, Корея, Япония и Австралия. Катар выиграл все четыре тура, в заключительном победив США 14 голосами против 8.

Из-за жаркого климата в Катаре чемпионат мира впервые в истории пройдет не летом, а зимой - с 21 ноября по 18 декабря.