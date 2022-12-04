Кейн встал на защиту тренера сборной Англии Саутгейта
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что думает о главном тренере команды Гарете Саутгейте.
«Многие в нашей команде защищали Саутгейта даже неудач летом, так как мы понимаем, какой поворот он совершил в сборной Англии на поле и за его пределами.
Болельщики и журналисты всегда требуют большего, но мы заняли первое место в группе на ЧМ-2022 — и это нельзя воспринимать как должное, ведь некоторые большие сборные не смогли выйти в плей-офф. Нам очень повезло с Саутгейтом, потому что он отличный тренер, играющий ключевую роль в наших успехах", — цитирует Mirror Кейна.
Матч Англия — Сенегал состоится 4 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.
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