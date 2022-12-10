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Сегодня, 12:19

Кержаков: «Если Англии удастся обезвредить Мбаппе — это будет девяносто процентов успеха»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией.

«Если Англии удастся обезвредить Мбаппе — это будет девяносто процентов успеха. Если нет, то Франция победит. Думаю, на данный момент, только от этого зависит противостояние команд против Франции», — сказал Кержаков «СЭ».

Матч Англия — Франция состоится сегодня, 10 декабря и начнется в 22.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Александр Кержаков
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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