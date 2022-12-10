Кержаков: «Если Англии удастся обезвредить Мбаппе — это будет девяносто процентов успеха»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией.

«Если Англии удастся обезвредить Мбаппе — это будет девяносто процентов успеха. Если нет, то Франция победит. Думаю, на данный момент, только от этого зависит противостояние команд против Франции», — сказал Кержаков «СЭ».

Матч Англия — Франция состоится сегодня, 10 декабря и начнется в 22.00 (мск).