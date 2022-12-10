Билялетдинов: «Сборная Франции сильна индивидуально, а у англичан командная игра. Посмотрим, что перевесит»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Франции.

«Я считаю, что на этой стадии нет фаворитов, тем более такие сборные встречаются, — цитирует ТАСС Билялетдинова. — Англичане еще не встречались с крупнокалибирными командами, посмотрим, будет интересно, думаю, что французы немного в другой футбол играют, надо будет посмотреть на их тактику. Французам нужен простор, а англичане играют довольно прогнозируемо, сборная Франции сильна индивидуально, есть Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, которые могут решать моменты. У англичан все-таки командная игра, посмотрим, что перевесит.

Все английские футболисты делают свою обычную работу, к чему мы привыкли, поэтому, возможно, есть вопросы в игровой схеме или тактике, то есть они играют, как играют, никаких сюрпризов нет, никто особо не делает того, что не делали в своей карьеры. Не уверен, что этого хватит, чтобы пройти французов. На данном этапе, конечно, будут проблемы в обороне, потому что французы не те соперники, с кем до этого играли англичане. Я думаю, что тяжеловато будет в скорости состязаться, в умении, но нужно смотреть, какую команда выберет тактику. Не могу сказать, что Гарри Магуайр плохой защитник, просто его ошибки всегда обсуждаются, он защитник хорошего уровня".

Англия сыграет с Францией в матче 1/4 финала ЧМ-2022 10 декабря. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.