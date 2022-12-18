Касильяс вынес на поле кубок перед финалом чемпионата мира-2022

Бывший капитан сборной Испании Икер Касильяс вынес кубок на поле стадиона «Лусаил» перед финальным матчем чемпионата мира-2022 в Катаре.

Экс-голкипер пронес кубок, показал его трибунам и установил в специальный постамент. Мимо главного приза команды проходили на поле. Касильяса сопроводила индийская актриса Дипика Падуконе.

Касильяс принимал участие в церемонии открытия чемпионата мира-2018, который проходил в России. Он выносил кубок на поле стадиона «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия (5:0).

В финале чемпионата мира-2022 играют сборные Франции и Аргентины.