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Сегодня, 18:12

Касильяс вынес на поле кубок перед финалом чемпионата мира-2022

Мария Гусева
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Икер Касильяс.
Фото AFP
Икер Касильяс и Дипика Падуконе.
Фото AFP
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Бывший капитан сборной Испании Икер Касильяс вынес кубок на поле стадиона «Лусаил» перед финальным матчем чемпионата мира-2022 в Катаре.

Экс-голкипер пронес кубок, показал его трибунам и установил в специальный постамент. Мимо главного приза команды проходили на поле. Касильяса сопроводила индийская актриса Дипика Падуконе.

Касильяс принимал участие в церемонии открытия чемпионата мира-2018, который проходил в России. Он выносил кубок на поле стадиона «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия (5:0).

В финале чемпионата мира-2022 играют сборные Франции и Аргентины.

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Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Икер Касильяс
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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