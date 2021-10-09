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Сборные Англии и Андорры вместе с главным арбитром украинкой Монзуль преклонили колено перед матчем

21:57
Катерина Монзуль. Фото Twitter
Катерина Монзуль. Фото Twitter
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Игроки сборных Андорры и Англии преклонили колено перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.

Их примеру последовала и главный арбитр матча украинка Катерина Монзуль. Игра в Андорра-ла-Велье началась в 21.45 по московскому времени. Счет матча равный — 0:0.

Монзуль — первая женщина, которая стала главным арбитром матча сборнной Англии. Ее ассистентами будут украинки Марина Стрилецкая и Светлана Грушко.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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Евгений Петров все материалы автора
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