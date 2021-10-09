Сборные Англии и Андорры вместе с главным арбитром украинкой Монзуль преклонили колено перед матчем
Игроки сборных Андорры и Англии преклонили колено перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.
Их примеру последовала и главный арбитр матча украинка Катерина Монзуль. Игра в Андорра-ла-Велье началась в 21.45 по московскому времени. Счет матча равный — 0:0.
Монзуль — первая женщина, которая стала главным арбитром матча сборнной Англии. Ее ассистентами будут украинки Марина Стрилецкая и Светлана Грушко.
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