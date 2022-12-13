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Денис Казанский — о полуфинале ЧМ-2022: «Шанс Хорватии в абсолютно иррациональном ощущении от футбола»

Казанский дал прогноз на первый полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на первый полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

— 0:0 — и серия пенальти. У аргентинцев вся надежда на Месси. Только этот маленький гений способен затащить их в финал. Шанс Хорватии в абсолютно иррациональном ощущении от футбола, которое появилось благодаря постоянным победам в дополнительное время и серии 11-метровых. Если снова до нее дотянут, боюсь, Аргентину даже Месси не спасет, — сказал Казанский «СЭ».

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Сборная Аргентины по футболу
Денис Казанский
4
2
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