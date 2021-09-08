Германия в гостях разгромила Исландию

Сборная Германии одержала победу в гостевом матче над Исландией в отборочном матче ЧМ-2022. Немцы переиграли соперника со счетом 4:0.

После шести туров в активе сборной Германии стало 15 очков, она на 4 очка опережает Армению, которая идет второй.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа J

Исландия — Германия — 0:4 (0:2)

Голы: Гнабри, 4 (0:1). Рюдигер, 24 (0:2). Сане, 56 (0:3). Вернер, 89 (0:4).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Фьолусон, Скуласон, Бьярнасон, Бьяднасон, Й.Гвюдмундссон (Торстейнссон, 71), Пальссон (Балдурссон, 89), А.Гвюдмундссон (Гудьонсен, 80), Йоханнессон (Сигурдссон, 71), Хельгасон.

Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле (Гозенс, 59), Керер, Гюндоган, Гнабри (Клостерманн, 46), Хофманн (Хаверц, 46), Горецка (Вирц, 80), Сане (Мусиала, 60), Киммих, Вернер.

Предупреждения: Бьяднасон, 33. Пальссон, 60.

Судья: Экберг (Швеция).

8 сентября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Македония — Румыния — 0:0

Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Алиоски, Велковски (Ристевски, 65), Муслиу, Спировски (Трайковски, 80), Барди (Ашковски, 90), М.Ристовски (Яхович, 64), Эльмас, Чурлинов (Николов, 79), Костадинов.

Румыния: Ницэ, Кирикеш, Камора, Неделчару, Рацю, Сореску (М.Марин, 74), Станчу, Неделку (Р.Марин, 63), Чикылдэу, Ман, Маркович (Кордеа, 63).

Предупреждения: М.Ристовски, 27. Неделку, 48. Костадинов, 71. Муслиу, 86.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

8 сентября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».