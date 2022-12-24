Источник: Ди Мария не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария не планирует завершать карьеру в национальной команде после победы на ЧМ-2022, сообщает журналист Гастон Эдуль.

Ранее аргентинский полузащитник заявлял, что мировое первенство в Катаре станет для него последним турниром за свою страну. По информации источника, 34-летний хавбек планирует продолжить выступления за сборную в качестве чемпиона мира.

После победы аргентинцев на ЧМ-2022 нападающий Лионель Месси заявил, что также не намерен завершать карьеру в сборной Аргентины.

В финале мирового первенства в Катаре против Франции (3:3, 4:2 — по пен.) Ди Мария отметился одним из голов в основное время встречи. Всего он провел за национальную команду 129 матчей, забил 28 голов и отдал 27 результативных передач.