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Жоржиньо о попадании в стыковые матчи: «Это будет сложно, но Италия никогда не сдается»

19:33
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Полузащитник сборной Италии Жоржиньо прокомментировал попадание национальной команды в стыковые матчи за право выступить в финальной части ЧМ-2022 в Катаре.

«Часто футбол наказывает вас непростыми результатами, которые причиняют боль. Но это, конечно, не заставит нас опустить голову и отказаться от цели. Мы готовимся к марту, нам предстоит провести еще одну битву. Это будет сложно, но мы знаем, что мы Италия. А Италия никогда не сдается», — написал Жоржиньо на своей странице в Instagram.

Сборная Италии заняла второе место в группе С отборочного турнира ЧМ-2022. Команде в марте предстоит сыграть в стыковых матчах за выход на турнир в Катаре. Жеребьевка стыков состоится 26 ноября в Цюрихе.

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