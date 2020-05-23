Иран выразил готовность оказать помощь Катару в проведении ЧМ-2022

Тегеран готов помочь Дохе в проведении ЧМ-2022, заявил президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

— Во время разговора о ЧМ-2022 в Катаре Роухани заявил о готовности Ирана оказать содействие Катару в более успешной организации турнира, — говорится на сайте президента Ирана.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет зимой 2022 года. Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение мирового первенства.