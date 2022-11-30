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США с минимальным счетом победили Иран и вышли в 1/8 финала ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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29 ноября. Иран — США — 0:1.
Фото Reuters

Сборная США с минимальным счетом победила команду Ирана в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 1:0.

Автором решающего мяча стал полузащитник Кристиан Пулишич. При этом футболист получил травму в этом моменте и был заменен в перерыве матча.

В параллельном матче сборная Англии разгромила команду Уэльса со счетом 3:0.

Таким образом, англичане (7 очков) заняли первое место в группе B. Сборная США набрала 5 очков и оказалась на второй строчке, которая выводит команду в плей-офф.

Сборные Ирана (3 очка) и Уэльса (1 очко) завершают выступления на турнире в Катаре.

В 1/8 финала Англия 4 декабря сыграет против Сенегала, а США 3 декабря будут играть с Нидерландами.

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Иран
0:1
США
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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