США с минимальным счетом победили Иран и вышли в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная США с минимальным счетом победила команду Ирана в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 1:0.

Автором решающего мяча стал полузащитник Кристиан Пулишич. При этом футболист получил травму в этом моменте и был заменен в перерыве матча.

В параллельном матче сборная Англии разгромила команду Уэльса со счетом 3:0.

Таким образом, англичане (7 очков) заняли первое место в группе B. Сборная США набрала 5 очков и оказалась на второй строчке, которая выводит команду в плей-офф.

Сборные Ирана (3 очка) и Уэльса (1 очко) завершают выступления на турнире в Катаре.

В 1/8 финала Англия 4 декабря сыграет против Сенегала, а США 3 декабря будут играть с Нидерландами.