Игроки сборной Аргентины и Нидерландов устроили потасовку после серии пенальти в 1/4 финала ЧМ-2022

После финального свистка в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины вновь между игроками возникла потасовка.

Часть аргентинцев праздновала, часть голландцев в расстроенных чувствах сидели в центре поле, а запасные обеих команд на бровке вновь что-то не поделили и устроили перепалку.

В основное время команды обменялись двумя голами. В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии послематчевых пенальти, где аргентинцы оказались точнее — 4:3.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.