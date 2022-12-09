Хорватия выкинула кошку, танец голубей и другие мемы: реакция соцсетей на вылет Бразилии с ЧМ-2022

Болельщики в соцсетях с юмором отреагировали на вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022. В четвертьфинале турнира бразильцы уступили Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти).

Самым популярным стало использование фото, на котором представитель пресс-службы бразильцев выкидывает кота со стола во время пресс-конференции перед четвертьфиналом с хорватами.

Фото Соцсети

Некоторые сделали отсылки на популярные фильмы о супергероях.

«Куда бы я ни шел, я вижу его лицо».

Фото Соцсети

«Хорватия, когда речь зашла о серии пенальти».

Фото Соцсети

Многие были поражены игрой вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича в сериях пенальти на этом чемпионате мира.

«Ливакович и его агент после этого ЧМ».

Фото Соцсети

«Ливакович на этом чемпионате мира».

Фото Соцсети

Также в сети появилось видео, обыгрывающее танец бразильцев после голов на чемпионате мира в Катаре, в котором они изображают голубей. В ролике полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стоит над танцующими игроками сборной Бразилии и кормит их.

Кто-то вспомнил и о знаменитом болельщике сборной Бразилии Маноло.

«Так будет выглядеть Неймар, когда Бразилия снова выиграет чемпионат мира».

Фото Соцсети

Не забыли и про бывшую Мисс Хорватия Ивану Кнолль, которая посетила все матчи своей сборной на ЧМ в Катаре.

«Реальная причина, по которой Бразилия проиграла».

А сборная России вспомнила, как проиграла Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по пенальти 4 года назад.

Бразильцам досталось за танцы после голов в предыдущих матчах и в других мемах.

«Замечены в аэропорту Дохи».

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против победителя матча Нидерланды — Аргентина. Бразилия не смогла дойти до финала чемпионата мира в пятый раз подряд и в шестой раз кряду уступила европейской сборной в плей-офф мирового первенства.