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Сегодня, 22:13

Хорватия опять победила по пенальти и повторила рекорд Германии

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболисты сборной Хорватии.
Фото Reuters

Сборная Хорватии обыграла в серии пенальти Бразилию (1:1, 4:2 — по пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022 и повторила рекорд чемпионатов мира.

Таким же идеальным исполнением 11-метровых могут похвастаться только немцы, которые взяли верх над Францией-1982, Мексикой-1990, Англией-1990 и Аргентиной-2006. Для аргентинцев то поражение, кстати, оказалось единственным при четырех победах. Бразилия уступила во второй раз при трех победах. Ранее перебить пентакампеонов получалось только у Франции в 1986 году.

Команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира:

Команда

Серия (год)

Победы

Поражения

%

ФРГ/Германия

Франция — 5:4 (1982), Мексика — 4:1 (1990), Англия — 4:3 (1990), Аргентина — 4:2 (2006)

4

0

100,0

Хорватия

Дания — 3:2 (2018), Россия — 4:3 (2018), Япония — 3:1 (2022), Бразилия — 4:2 (2022)

4

0

100,0

Аргентина

Югославия — 3:2 (1990), Италия — 4:3 (1990), Англия — 4:3 (1998), Германия — 2:4 (2006), Нидерланды — 4:2 (2014)

4

1

80,00

Бразилия

Франция — 3:4 (1986), Италия — 3:2 (1994), Нидерланды — 4:2 (1998), Чили — 3:2 (2014), Хорватия — 2:4 (2022)

3

2

60,00

Франция

ФРГ — 4:5 (1982), Бразилия — 4:3 (1986), Италия — 4:3 (1998), Италия — 3:5 (2006)

2

2

50,00

Нидерланды

Бразилия — 2:4 (1998), Коста-Рика — 4:3 (2014), Аргентина — 2:4 (2014)

1

2

33,33

Италия

Аргентина — 3:4 (1990), Бразилия — 2:3 (1994), Франция — 3:4 (1998), Франция — 5:3 (2006)

1

3

25,00

Англия

ФРГ — 3:4 (1990), Аргентина — 3:4 (1998), Португалия — 1:3 (2006), Колумбия — 4:3 (2018)

1

3

25,00

Испания

Бельгия — 4:5 (1986), Ирландия — 3:2 (2002), Корея — 3:5 (2002), Россия — 3:4 (2018), Марокко — 0:3 (2022)

1

4

20,00

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 0
Аргентина 1
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
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