Хорватия опять победила по пенальти и повторила рекорд Германии
Сборная Хорватии обыграла в серии пенальти Бразилию (1:1, 4:2 — по пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022 и повторила рекорд чемпионатов мира.
Таким же идеальным исполнением 11-метровых могут похвастаться только немцы, которые взяли верх над Францией-1982, Мексикой-1990, Англией-1990 и Аргентиной-2006. Для аргентинцев то поражение, кстати, оказалось единственным при четырех победах. Бразилия уступила во второй раз при трех победах. Ранее перебить пентакампеонов получалось только у Франции в 1986 году.
Команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира:
|
Команда
|
Серия (год)
|
Победы
|
Поражения
|
%
|
ФРГ/Германия
|
Франция — 5:4 (1982), Мексика — 4:1 (1990), Англия — 4:3 (1990), Аргентина — 4:2 (2006)
|
4
|
0
|
100,0
|
Хорватия
|
Дания — 3:2 (2018), Россия — 4:3 (2018), Япония — 3:1 (2022), Бразилия — 4:2 (2022)
|
4
|
0
|
100,0
|
Аргентина
|
Югославия — 3:2 (1990), Италия — 4:3 (1990), Англия — 4:3 (1998), Германия — 2:4 (2006), Нидерланды — 4:2 (2014)
|
4
|
1
|
80,00
|
Бразилия
|
Франция — 3:4 (1986), Италия — 3:2 (1994), Нидерланды — 4:2 (1998), Чили — 3:2 (2014), Хорватия — 2:4 (2022)
|
3
|
2
|
60,00
|
Франция
|
ФРГ — 4:5 (1982), Бразилия — 4:3 (1986), Италия — 4:3 (1998), Италия — 3:5 (2006)
|
2
|
2
|
50,00
|
Нидерланды
|
Бразилия — 2:4 (1998), Коста-Рика — 4:3 (2014), Аргентина — 2:4 (2014)
|
1
|
2
|
33,33
|
Италия
|
Аргентина — 3:4 (1990), Бразилия — 2:3 (1994), Франция — 3:4 (1998), Франция — 5:3 (2006)
|
1
|
3
|
25,00
|
Англия
|
ФРГ — 3:4 (1990), Аргентина — 3:4 (1998), Португалия — 1:3 (2006), Колумбия — 4:3 (2018)
|
1
|
3
|
25,00
|
Испания
|
Бельгия — 4:5 (1986), Ирландия — 3:2 (2002), Корея — 3:5 (2002), Россия — 3:4 (2018), Марокко — 0:3 (2022)
|
1
|
4
|
20,00