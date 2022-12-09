Хорватия — Бразилия: Оливер не наказал Юрановича 11-метровым. Европейские судьи помогли европейцам?

На 48-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 Хорватия — Бразилия (1:1, пенальти — 4:2) бригада судей приняла решение, которое многие до сих пор не поняли и оспаривают. Объясним, почему англичанин Майкл Оливер не наказал хорватов 11-метровым ударом, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с рукой Йосипа Юрановича.

Хорватия — Бразилия.

Режиссер телетрансляции не лучшим образом показал повторы атаки бразильцев.

Сначала в момент паса на дальнем фланге, на левом крае атаки пентакампеонов, за линией офсайда оказался Винисиус Жуниор.

Именно это заметил первый ассистент Стюарт Берт, который не стал сразу сигнализировать Оливеру, а дал атаке продолжиться (он поднял флаг, но намного позже).

Хорватия — Бразилия.

Хорватия — Бразилия.

Затем ситуация на поле сложилась таким образом, что неожиданно для Юрановича мяч перелетел Неймара, хорват попытался сыграть головой, но не сумел. И мяч попал ему в левую руку.

Ни Оливер, ни его ВАР голландец Пол ван Букел не оценили это как игру рукой и не посчитали, что рука оказалась в неестественном положении. Потому они не нашли оснований для пенальти.

Хорватия — Бразилия.

А так как осознанным пасом действие Юрановича тоже считать нельзя, было зафиксировано положение «вне игры» у Винисиуса Жуниора.

Необычно, что матч между южноамериканской и европейской командами судили европейские арбитр и ВАР. Но так уже было на этом турнире: встречу Польша — Аргентина обслуживали голландцы Данни Маккели (рефери) и тот же ван Букел (ВАР).

А сегодня на игру Голландия — Аргентина назначены испанцы Антонио Мигель Матеу Лаос и Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес.