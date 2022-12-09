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Судейство

Сегодня, 21:38

Хорватия — Бразилия: Оливер не наказал Юрановича 11-метровым. Европейские судьи помогли европейцам?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Хорватия — Бразилия.
Хорватия — Бразилия.
Хорватия — Бразилия.
Хорватия — Бразилия.
Хорватия — Бразилия.
1/5

На 48-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 Хорватия — Бразилия (1:1, пенальти — 4:2) бригада судей приняла решение, которое многие до сих пор не поняли и оспаривают. Объясним, почему англичанин Майкл Оливер не наказал хорватов 11-метровым ударом, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с рукой Йосипа Юрановича.

Хорватия — Бразилия.
Хорватия — Бразилия.

Режиссер телетрансляции не лучшим образом показал повторы атаки бразильцев.

Сначала в момент паса на дальнем фланге, на левом крае атаки пентакампеонов, за линией офсайда оказался Винисиус Жуниор.

Именно это заметил первый ассистент Стюарт Берт, который не стал сразу сигнализировать Оливеру, а дал атаке продолжиться (он поднял флаг, но намного позже).

Хорватия — Бразилия.
Хорватия — Бразилия.
Хорватия — Бразилия.
Хорватия — Бразилия.

Затем ситуация на поле сложилась таким образом, что неожиданно для Юрановича мяч перелетел Неймара, хорват попытался сыграть головой, но не сумел. И мяч попал ему в левую руку.

Ни Оливер, ни его ВАР голландец Пол ван Букел не оценили это как игру рукой и не посчитали, что рука оказалась в неестественном положении. Потому они не нашли оснований для пенальти.

Хорватия — Бразилия.
Хорватия — Бразилия.

А так как осознанным пасом действие Юрановича тоже считать нельзя, было зафиксировано положение «вне игры» у Винисиуса Жуниора.

Необычно, что матч между южноамериканской и европейской командами судили европейские арбитр и ВАР. Но так уже было на этом турнире: встречу Польша — Аргентина обслуживали голландцы Данни Маккели (рефери) и тот же ван Букел (ВАР).

А сегодня на игру Голландия — Аргентина назначены испанцы Антонио Мигель Матеу Лаос и Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
1:1
Бразилия

Агрегатор прогнозов

Методология

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 0
Аргентина 1
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
18
10
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