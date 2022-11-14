Хавбек «Вильярреала» Ло Чельсо объяснил, почему не сыграет на ЧМ-2022

Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо рассказал о травме, из-за которой он не смог отправится на чемпионат мира-2022 в составе национальной сборной Аргентины.

«Последние дни стали для меня очень печальными. ЧМ — невероятный турнир, я очень старался на него поехать, но не смог это сделать из-за повреждения», — написал он в соцсетях.

В турнире сборная Аргентины сыграет в группе С, где ее соперниками будут команды Польши, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир стартует 20 ноября.