Дайер: «Я очень горжусь тем, что сыграю на втором для меня чемпионате мира»

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал попадание в состав сборной Англии на чемпионат мира-2022.

«Было время, когда я думал, что больше не буду выступать за Англию. Мне пришлось очень много работать, чтобы вернуться. Я очень горжусь этим, это будет невероятный опыт. Я действительно с нетерпением жду возможности принять участие в турнире. Я очень горжусь тем, что сыграю на втором для меня чемпионате мира», — приводит Exspress слова 28-летнего футболиста.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса.