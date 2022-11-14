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Сегодня, 09:10

Дайер: «Я очень горжусь тем, что сыграю на втором для меня чемпионате мира»

Алина Савинова
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Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал попадание в состав сборной Англии на чемпионат мира-2022.

«Было время, когда я думал, что больше не буду выступать за Англию. Мне пришлось очень много работать, чтобы вернуться. Я очень горжусь этим, это будет невероятный опыт. Я действительно с нетерпением жду возможности принять участие в турнире. Я очень горжусь тем, что сыграю на втором для меня чемпионате мира», — приводит Exspress слова 28-летнего футболиста.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/football/1695892/Tottenham-Eric-Dier-England-Qatar-World-Cup-Gareth-Southgate
Эрик Дайер
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
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