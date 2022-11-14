Каррагер считает, что Сака заслужил место в стартовом составе сборной Англии на матч против Ирана

Экс-игрок «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер объяснил, почему в стартовом составе сборной Англии на матч группового этапа ЧМ-2022 против Ирана должен выйти полузащитник «Арсенала» Букайо Сака вместо Рахима Стерлинга из «Челси».

«Я люблю Рахима Стерлинга. Он был лучшим игроком Англии на Евро. Просто думаю, что в этом сезоне его форма была не очень хорошей, а Сака хорошо играет на данной позиции. А вообще, задумываясь о реальных способностях Фила Фодена, скажу, что я решил бы начать с него», — приводит HITC слова Каррагера.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Англии по группе В будут США, Иран и Уэльс. 21 ноября команда Гарета Саутгейта сыграет против сборной Ирана.