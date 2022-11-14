ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:13

Каррагер считает, что Сака заслужил место в стартовом составе сборной Англии на матч против Ирана

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер объяснил, почему в стартовом составе сборной Англии на матч группового этапа ЧМ-2022 против Ирана должен выйти полузащитник «Арсенала» Букайо Сака вместо Рахима Стерлинга из «Челси».

«Я люблю Рахима Стерлинга. Он был лучшим игроком Англии на Евро. Просто думаю, что в этом сезоне его форма была не очень хорошей, а Сака хорошо играет на данной позиции. А вообще, задумываясь о реальных способностях Фила Фодена, скажу, что я решил бы начать с него», — приводит HITC слова Каррагера.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Англии по группе В будут США, Иран и Уэльс. 21 ноября команда Гарета Саутгейта сыграет против сборной Ирана.

Источник: https://www.hitc.com/en-gb/2022/11/14/playing-well-carragher-picks-arsenal-youngster-to-start-wc-opener-drops-chelsea-star/
Рахим Стерлинг
Чемпионат мира по футболу
Джейми Каррагер
1
0
Читайте также
Винер высказалась о справедливости смены гражданства российскими спортсменами
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Вильярреала» Ло Чельсо объяснил, почему не сыграет на ЧМ-2022

Уэйн Руни назвал полузащитника Фодена лучшим игроком нынешней сборной Англии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости