Гвардиол: «Сборная Хорватии разочарована результатом игры со Словакией. Последний матч против России все решит»

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (2:2).

«Что пошло не так сегодня вечером? Можно сказать, что несколько вещей. Мокрое поле из-за дождя, много упущенных моментов, да и нам тоже не повезло. Но что есть, то есть. Мы старались изо всех сил, мы делали все, что могли, — думаю, фанаты это видели. Мы разочарованы результатом, но у нас еще есть два матча, и последний, против России, все решит», — приводит слова Гвардиола официальный сайт УЕФА.

После этого матча Хорватия с 17 очками опустилась на второе место в группе H, Словакия с 10 очками — на третьей строчке. Сборная России с 19 очками лидирует в группе.