Гвардиол: «Сборная Хорватии разочарована результатом игры со Словакией. Последний матч против России все решит»
Гвардиол прокомментировал ничейный результат сборной Хорватии в матче со Словакией
12 октября, 01:08
Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (2:2).
«Что пошло не так сегодня вечером? Можно сказать, что несколько вещей. Мокрое поле из-за дождя, много упущенных моментов, да и нам тоже не повезло. Но что есть, то есть. Мы старались изо всех сил, мы делали все, что могли, — думаю, фанаты это видели. Мы разочарованы результатом, но у нас еще есть два матча, и последний, против России, все решит», — приводит слова Гвардиола официальный сайт УЕФА.
После этого матча Хорватия с 17 очками опустилась на второе место в группе H, Словакия с 10 очками — на третьей строчке. Сборная России с 19 очками лидирует в группе.
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