Гризманн рад, что догнал Тразеге по голам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сравнялся с Давидом Трезеге по количеству голов за национальную команду. Мяч в ворота Украины в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против Украины стал для него 34-м.

«Я всегда стараюсь выкладываться по полной в матчах за сборную, будь то гол, результативная передача или удачный отбор. Благодаря стараниям это стало возможным. Я очень этому рад», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.