Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Гризманн рад, что догнал Тразеге по голам за сборную Франции

04:43

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сравнялся с Давидом Трезеге по количеству голов за национальную команду. Мяч в ворота Украины в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против Украины стал для него 34-м.

«Я всегда стараюсь выкладываться по полной в матчах за сборную, будь то гол, результативная передача или удачный отбор. Благодаря стараниям это стало возможным. Я очень этому рад», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

Франция — Украина

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...