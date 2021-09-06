Горецка о разгроме сборной Армении: «Именно таким мы и представляли себе начало при Ханси Флике»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Армении (6:0).

«Я считаю, что наш прессинг был действительно хорош. Счет на табло меня не особо удивил. Если вы посмотрите на имена в нашей команде, то увидите, что это тот результат, который вы можете ожидать и на который мы способны.

Атмосфера была необыкновенной. Я чувствовал большую радость на трибунах, и мы хотели показать такую же радость на поле. Думаю, у нас получилось. Именно таким мы и представляли себе начало при Ханси Флике», — приводит слова Горецки официальный сайт УЕФА.

После этого матча сборная Германии с 12 очками занимает первое место в группе J, Армения с 10 очками — на второй строчке. В следующем матче немцы 8 сентября встретятся с Исландией, армянская команда в этот же день сыграет с Лихтенштейном.