Вернер прокомментировал крупную победу сборной Германии над Арменией
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Форвард сборной Германии Тимо Вернер подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Армении (6:0).
«Всегда приятно вернуться в Штутгарт и забить здесь. Думаю, сегодня мы провели несколько очень хороших атак. Мы хорошо двигались и действительно высоко прессинговали. К тому же Армения оставляла нам больше свободного пространства, чем Лихтенштейн в четверг», — приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.
После этого матча сборная Германии с 12 очками занимает первое место в группе J, Армения с 10 очками — на второй строчке. В следующем матче немцы 8 сентября встретятся с Исландией, армянская команда в этот же день сыграет с Лихтенштейном.
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