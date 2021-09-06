Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Вернер прокомментировал крупную победу сборной Германии над Арменией

01:43
Теги:

Форвард сборной Германии Тимо Вернер подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Армении (6:0).

«Всегда приятно вернуться в Штутгарт и забить здесь. Думаю, сегодня мы провели несколько очень хороших атак. Мы хорошо двигались и действительно высоко прессинговали. К тому же Армения оставляла нам больше свободного пространства, чем Лихтенштейн в четверг», — приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.

После этого матча сборная Германии с 12 очками занимает первое место в группе J, Армения с 10 очками — на второй строчке. В следующем матче немцы 8 сентября встретятся с Исландией, армянская команда в этот же день сыграет с Лихтенштейном.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: результаты матчей 5 сентября
«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд