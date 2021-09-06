Вернер прокомментировал крупную победу сборной Германии над Арменией

Форвард сборной Германии Тимо Вернер подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Армении (6:0).

«Всегда приятно вернуться в Штутгарт и забить здесь. Думаю, сегодня мы провели несколько очень хороших атак. Мы хорошо двигались и действительно высоко прессинговали. К тому же Армения оставляла нам больше свободного пространства, чем Лихтенштейн в четверг», — приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.

После этого матча сборная Германии с 12 очками занимает первое место в группе J, Армения с 10 очками — на второй строчке. В следующем матче немцы 8 сентября встретятся с Исландией, армянская команда в этот же день сыграет с Лихтенштейном.