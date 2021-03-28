Ярмоленко не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах из-за травмы
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко покинул расположение команды, сообщает Tribuna.com 27 марта. Он пропустит матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.
Футболист вернулся в «Вест Хэм», где завершит реабилитацию после травмы. Матч Украина — Финляндия начнется в 21.45 по московскому времени. 31 марта украинцы примут Казахстан.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1095472867-yarmolenko-pokinul-raspolozhenie-sbornoj-ukrainy.html
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