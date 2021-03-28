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Ярмоленко не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах из-за травмы

01:59
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Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко покинул расположение команды, сообщает Tribuna.com 27 марта. Он пропустит матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.

Футболист вернулся в «Вест Хэм», где завершит реабилитацию после травмы. Матч Украина — Финляндия начнется в 21.45 по московскому времени. 31 марта украинцы примут Казахстан.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1095472867-yarmolenko-pokinul-raspolozhenie-sbornoj-ukrainy.html

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