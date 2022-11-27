Голкипер сборной Канады: «У нас впереди еще одна игра и мы хотим добыть победы на чемпионате мира»

Голкипер сборной Канады Милан Борян оценил выступление команды на ЧМ-2022.

— Сборная Канада не набрала ни одного очка. Что ты думаешь?

— Мы играем футбол. У нас впереди еще одна игра и мы хотим добыть победы на чемпионате мира.

— Канада не играла на чемпионате мира с 1986 года.

— Это невероятные эмоции. Много энергии получаю от каждой игры, и еще получу столько же от матча третьего тура. Здесь играю лучшие сборные всего мира.

— Эта игра была для тебя важно?

— Что игра с Сербией, Хорватией или Бразилии — все важны. Игра против Хорватии была хорошей, но не особенной, чтобы говорить об этом.

После двух матчей Канада не имеет набранных очков и лишилась шансов на попадание в плей-офф.

В заключительном туре сборная Хорватии сыграет с командой Бельгии, канадцы встретятся с марокканцами. Оба матча пройдут 1 декабря.