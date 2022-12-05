Мурат Якин: «Отдельного плана против Криштиану Роналду нет»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин рассказал о настрое команды на матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Португалией.

«Мы играли с португальцами полгода назад, но это длительный срок, невозможно сравнивать матчи.

Наша команда добилась заметного прогресса. Мы уже не только реагируем на действия соперника, но и сами можем вести игру.

Наша команда готова к тому влиянию, которое оказывает на игру Роналду, но отдельного плана действий против Роналду у нас нет», — приводит слова тренера Record.

6 декабря состоятся заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В одном из них Португалия на стадионе «Лусаил» встретится со Швейцарией.