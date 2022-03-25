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Сегодня, 13:20

Анчелотти может возглавить сборную Италии

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство Итальянской федерации футбола рассматривает кандидатов на возможную замену Роберто Манчини, который может покинуть национальную команду. Ранее сообщалось, что Анчелотти может уйти из «Реала».

Сборная Италии уступила Северной Македонии и не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Карло Анчелотти
Сборная Италии по футболу
ФК Реал
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