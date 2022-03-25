Анчелотти может возглавить сборную Италии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство Итальянской федерации футбола рассматривает кандидатов на возможную замену Роберто Манчини, который может покинуть национальную команду. Ранее сообщалось, что Анчелотти может уйти из «Реала».

Сборная Италии уступила Северной Македонии и не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию.