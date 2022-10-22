Роберто Манчини: «Я думал об уходе из сборной Италии»

Роберто Манчини думал об отставке с поста главного тренера сборной Италии после провала в отборе к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что хотел уйти в отставку после провального отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Мы сделали что-то не так, и иногда нужно везение, как это случилось на чемпионате Европы-2020, где мы заслужили победу.

Мы должны забыть о поражениях, даже если они тяжелые. Когда дела идут плохо, понятно, что вся ответственность лежит на тренере. [После провала на отборе к ЧМ-2022] я тоже думал об уходе», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

В квалификации к Евро-2024 сборная Италии сыграет в отборочной группе C с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.

Матчи начнутся 23–25 марта 2023-го, а завершатся 26 марта 2024 года.