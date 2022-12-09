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Сегодня, 14:48

Главный тренер сборной Франции Дешам считает, что у Англии нет слабых мест

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Англии.

«Выход в четвертьфинал — это здорово, но нужно продолжать работу, чтобы пройти дальше. Многие хотели бы быть на нашем месте, но мы всегда нацелены на то, чтобы сделать еще один шаг вперед. Чем дальше ты проходишь в таких турнирах, тем выше качество игры соперника. У англичан нет слабых мест, это очевидно, но, возможно, есть вещи, которые они делают не так хорошо. Мы должны пользоваться этим. Нужно определиться, в каких аспектах игры мы можем нанести вред сопернику.
Сборная Англии очень эффективно выходит из обороны в атаку, очень быстро. Когда ты действуешь быстро, у соперника меньше времени на то, чтобы организовать оборону. Конечно, скорость не самое главное для голов, но это может доставить серьезные проблемы. Впрочем, англичане сильны не только в этом, у них очень качественные исполнители, они отлично реализуют моменты и разыгрывают стандарты. Я очень высоко ценю Гарета Саутгейта, мы общались несколько раз. Считаю, его умения недостаточно признают в Англии. У него отличные результаты, он прошел большой путь от игрока до тренера», — приводит RMC Sport слова Дешама.

Сборная Франции сыграет против Англии в четвертьфинале ЧМ-2022. Матч пройдет в субботу, 10 декабря и начнется в 22.00 (мск).

Дидье Дешам
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