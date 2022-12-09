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Сегодня, 14:45

Гаджиев поделился мнением о матче 1/4 финала ЧМ между сборными Хорватии и Бразилии

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией. Он считает, что бразильцев не стоит недооценивать.

«Сыграет ли с бразильцами злую шутку крупная победа в 1/8 финала над Южной Кореей? Думаю, что нет. Одни уверовали в свои силы после разгромной победы — испанцы, победившие Коста-Рику, — и вылетели. В любом случае бразильцы — явные фавориты. Возьмите в пример травму Неймара на групповом этапе. Его участие в оставшихся матчах ставилось под сомнение, но он вышел и сыграл в 1/8 финала. Это случается тогда, когда есть максимальная мобилизация у игроков. Не думаю, что кто-то из этой команды будет недооценивать вице-чемпионов мира», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Встреча Хорватия — Бразилия пройдет 9 декабря на стадионе «Эдьюкэйшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/09/19230367.shtml
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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