Гаджиев поделился мнением о матче 1/4 финала ЧМ между сборными Хорватии и Бразилии

Экс-главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией. Он считает, что бразильцев не стоит недооценивать.

«Сыграет ли с бразильцами злую шутку крупная победа в 1/8 финала над Южной Кореей? Думаю, что нет. Одни уверовали в свои силы после разгромной победы — испанцы, победившие Коста-Рику, — и вылетели. В любом случае бразильцы — явные фавориты. Возьмите в пример травму Неймара на групповом этапе. Его участие в оставшихся матчах ставилось под сомнение, но он вышел и сыграл в 1/8 финала. Это случается тогда, когда есть максимальная мобилизация у игроков. Не думаю, что кто-то из этой команды будет недооценивать вице-чемпионов мира», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».