Главный тренер сборной Белоруссии ушел со своего поста после разгромного поражения от Бельгии

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель после поражения от команды Бельгии (0:8) решил подать в отставку. Он обратился с заявлением к футбольной общественности 5 апреля.

«Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришел к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси.

Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые искренне за нас переживали. Также благодарен руководству Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за то, что доверили работу с главной командой страны. Спасибо футболистам, тренерско-административному и медицинскому штабу. Всем, с кем довелось работать на протяжении почти двух последних лет.

Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную и я делал все, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед необходимы изменения», — заявил Михаил Мархель.

Отметим, специалист возглавил команду в июне 2019 года.