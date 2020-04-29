Глава Ассоциации европейских лиг: «Пандемия может повлиять на чемпионат мира в Катаре»

Президент Ассоциации европейских лиг Ларс-Кристер Ульссон на специальном вебинаре, организованном Soccerex, ответил на вопрос, как пандемия Covid-19 может сказаться на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Если ситуация с распространением вируса начнет ухудшаться, это, в свою очередь, скажется на календаре европейских соревнований. Тогда, конечно, такие изменения повлияют и на проведение чемпионата мира в Катаре, который должен пройти посередине европейского сезона (с ноября по декабрь 2022 года. — Прим. А.Б.). Но сейчас еще рано говорить о чем-то конкретном, — отметил Ульссон. (Александр Бобров)