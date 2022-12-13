Гладилин считает Аргентину фаворитом первого полуфинала ЧМ-2022

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему сборная Аргентины является фаворитом полуфинала ЧМ-2022 против Хорватии.

«Более вероятной, наверное, считаю победу сборной Аргентины. Это команда помоложе — все-таки к завершению турнира сохранили больше силенок. И у них свежее скамейка запасных. Все же у хорватов команда возрастная, все основные футболисты играют в каждом матче по полной выкладке, и их может не хватить. Но мастерства у них достаточно, они могут правильно распределить силы.

У Аргентины есть в составе Месси — это мозг команды, лидер, и он, кстати, находится в хорошей форме. Думаю, что больше шансов победить у аргентинцев", — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала ЧМ-2022 пройдет 13 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.