Германия на своем поле проиграла Северной Македонии
Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от команды Северной Македонии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Немцы на своем поле уступили со счетом 1:2.
Германия потеряла первые очки в этом отборочном турнире. У немцев осталось 6 очков. Лидирует с 9-ю баллами Армения.
Группа J
Германия — Македония — 1:2 (0:1)
Голы: Пандев, 45+2 (0:1). Гюндоган, 63 — с пенальти (1:1). Эльмас, 85 (1:2).
Германия: тер Штеген, Гинтер (Мусиала, 88), Рюдигер, Гозенс (Юнес, 57), Киммих, Гюндоган, Эмре Джан, Гнабри, Горецка, Хаверц (Вернер, 56), Сане.
Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Адеми, Алиоски (Ристевски, 90), Барди, Николов (Бейтулаи, 59), Эльмас, Пандев (Стояновски, 90), Трайковски (Спировски, 72).
Предупреждения: Велковски, 6. Гозенс, 28. Рюдигер, 37. Сане, 46. Эльмас, 67. Пандев, 77. Мусиала, 89. Эмре Джан, 90+3.
Судья: Карасев (Москва).
31 марта. Дуйсбург. Стадион «Шауйнсланд-Райзен-Арена».
Лихтенштейн — Исландия — 1:4 (0:2)
Голы: Сайварссон, 12 (0:1). Бьяднасон, 45+1 (0:2). Пальссон, 77 (0:3). Я.Фрик, 79 (1:3). Сигюрьенссон, 90+4 — с пенальти (1:4).
Лихтенштейн: Д.Оспельт, Кауфманн, Сейхан Йилдиз (Брендле, 46), Геппель, Хофер (А.Марксер, 78), Март.Бюхель (Фроммельт, 70), С.Вольфингер, Зеле (Ф.Вольфингер, 69), Майер, Н.Фрик (Ф.Оспельт, 84), Я.Фрик.
Исландия: Рунарссон, Сайварссон, Ингасон, Магнуссон, Херманнссон, Бьяднасон (Торстейнссон, 72), Гюннарссон (Сигюрьенссон, 46), Гвюдмундссон (Сигурдссон, 63), Пальссон, Трандарсон (Йоханнессон, 81), Гудьонсен (Фридьонссон, 64).
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
31 марта. Вадуц. Стадион «Райнпарк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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