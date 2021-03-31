Германия на своем поле проиграла Северной Македонии

Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от команды Северной Македонии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Немцы на своем поле уступили со счетом 1:2.

Германия потеряла первые очки в этом отборочном турнире. У немцев осталось 6 очков. Лидирует с 9-ю баллами Армения.

Группа J

Германия — Македония — 1:2 (0:1)

Голы: Пандев, 45+2 (0:1). Гюндоган, 63 — с пенальти (1:1). Эльмас, 85 (1:2).

Германия: тер Штеген, Гинтер (Мусиала, 88), Рюдигер, Гозенс (Юнес, 57), Киммих, Гюндоган, Эмре Джан, Гнабри, Горецка, Хаверц (Вернер, 56), Сане.

Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Адеми, Алиоски (Ристевски, 90), Барди, Николов (Бейтулаи, 59), Эльмас, Пандев (Стояновски, 90), Трайковски (Спировски, 72).

Предупреждения: Велковски, 6. Гозенс, 28. Рюдигер, 37. Сане, 46. Эльмас, 67. Пандев, 77. Мусиала, 89. Эмре Джан, 90+3.

Судья: Карасев (Москва).

31 марта. Дуйсбург. Стадион «Шауйнсланд-Райзен-Арена».

Лихтенштейн — Исландия — 1:4 (0:2)

Голы: Сайварссон, 12 (0:1). Бьяднасон, 45+1 (0:2). Пальссон, 77 (0:3). Я.Фрик, 79 (1:3). Сигюрьенссон, 90+4 — с пенальти (1:4).

Лихтенштейн: Д.Оспельт, Кауфманн, Сейхан Йилдиз (Брендле, 46), Геппель, Хофер (А.Марксер, 78), Март.Бюхель (Фроммельт, 70), С.Вольфингер, Зеле (Ф.Вольфингер, 69), Майер, Н.Фрик (Ф.Оспельт, 84), Я.Фрик.

Исландия: Рунарссон, Сайварссон, Ингасон, Магнуссон, Херманнссон, Бьяднасон (Торстейнссон, 72), Гюннарссон (Сигюрьенссон, 46), Гвюдмундссон (Сигурдссон, 63), Пальссон, Трандарсон (Йоханнессон, 81), Гудьонсен (Фридьонссон, 64).

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

31 марта. Вадуц. Стадион «Райнпарк».